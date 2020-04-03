СМИ: индекс активности сферы услуг Китая в марте после резкого спада вырос на 16%

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг китайской экономики в марте после резкого спада заметно вырос и составил 43, повысившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,5 процентного пункта. Об этом сообщило в пятницу финансовое издание "Цайсинь".

Как уточняется в распространенном докладе, несмотря на положительную динамику, данный сектор в Китае продолжает находиться в состоянии спада из-за снижения спроса как в стране, так и на внешних рынках. Показатель за минувший месяц стал вторым минимумом с ноября 2005 года, когда организация начала вести учет соответствующих данных.

Индекс в марте продемонстрировал гораздо менее значительный рост, чем у Государственного статистического управления (ГСУ) КНР (51,8 пункта, повышение на 21,7), которое опубликовало аналогичную статистику во вторник (ГСУ параллельно с "Цайсинь" осуществляет в Китае ежемесячную публикацию PMI с расчетом по несколько иной методике).

"Несмотря на успехи, которых удалось добиться в ходе противодействия эпидемии нового коронавируса, восстановление экономической деятельности в стране пока носит ограниченный характер, - прокомментировал ситуацию ведущий экономист издания Чжун Чжэншэн. - Согласно существующим ожиданиям, ВВП КНР в первом квартале продемонстрирует отрицательные темпы роста".

По его словам, в таких условиях придется скорректировать прогнозируемую динамику развития китайской экономики на 2020 год, принять дополнительные меры для оживления потребительского рынка и сферы инфраструктурного строительства.

Значение PMI и входящих в него субиндексов 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, ниже - свидетельствует о снижении.