Сахалинские рыбаки попросили Минприроды разрешить промысел в акватории заказника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) направила обращение в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой устранить запрет на промысел морского ежа и гребешка в акватории федерального заказника "Малые Курилы". Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент АРСО Максим Козлов.

Ранее промысел морского ежа и гребешка разрешался на территории заказника при условии соблюдения режима особой охраны территории. Кроме того, необходимо было согласование способов и района добычи с Минприроды. В конце прошлого года сахалинские рыбаки в привычном порядке подали заявки на промысел, подтвердив готовность соблюдать все необходимые требования, но получили отказ.

"Мы направили обращение к главе министерства Дмитрию Кобылкину, в котором просим разобраться в ситуации и восстановить право рыбохозяйственных организаций на добычу морского ежа и гребешка в акватории заказника", - сообщил собеседник агентства.

По информации Козлова, отказ в промысле объясняется необходимостью сохранения водных биологических ресурсов на территории охраняемой зоны. Он отметил, что рыбопромышленные предприятия в регионе обеспечивают занятость не только сахалинцев, но около 30% жителей Южно-Курильского района (Курильские острова). Другую работу на Курилах найти сложно, поэтому Козлов опасается, что запрет на промысел в условиях распространения коронавируса может привести к большим экономическим потерям и социальной напряженности. "Кроме того, бюджеты всех уровней могут недополучить налогов и сборов от промысла ежа и гребешка в сумму не менее 80,6 млн рублей в год и валютной выручки в $12,9 млн", - подытожил Козлов.

Промысел морского ежа и гребешка является одним из самых прибыльных видов деятельности для рыбаков. Всего лишь около 5 тыс. кг любого из этих биоресурсов может принести доход в 3-4 млн рублей.

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области включает 66 рыбопромышленных предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Они обеспечивают 70% всего вылова водных биоресурсов региона и их переработки на береговых предприятиях.