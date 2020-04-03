{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сахалинские рыбаки попросили Минприроды разрешить промысел в акватории заказника

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что такой запрет может привести к большим экономическим потерям и социальной напряженности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) направила обращение в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой устранить запрет на промысел морского ежа и гребешка в акватории федерального заказника "Малые Курилы". Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент АРСО Максим Козлов.

Ранее промысел морского ежа и гребешка разрешался на территории заказника при условии соблюдения режима особой охраны территории. Кроме того, необходимо было согласование способов и района добычи с Минприроды. В конце прошлого года сахалинские рыбаки в привычном порядке подали заявки на промысел, подтвердив готовность соблюдать все необходимые требования, но получили отказ.

"Мы направили обращение к главе министерства Дмитрию Кобылкину, в котором просим разобраться в ситуации и восстановить право рыбохозяйственных организаций на добычу морского ежа и гребешка в акватории заказника", - сообщил собеседник агентства.

По информации Козлова, отказ в промысле объясняется необходимостью сохранения водных биологических ресурсов на территории охраняемой зоны. Он отметил, что рыбопромышленные предприятия в регионе обеспечивают занятость не только сахалинцев, но около 30% жителей Южно-Курильского района (Курильские острова). Другую работу на Курилах найти сложно, поэтому Козлов опасается, что запрет на промысел в условиях распространения коронавируса может привести к большим экономическим потерям и социальной напряженности. "Кроме того, бюджеты всех уровней могут недополучить налогов и сборов от промысла ежа и гребешка в сумму не менее 80,6 млн рублей в год и валютной выручки в $12,9 млн", - подытожил Козлов.

Промысел морского ежа и гребешка является одним из самых прибыльных видов деятельности для рыбаков. Всего лишь около 5 тыс. кг любого из этих биоресурсов может принести доход в 3-4 млн рублей.

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области включает 66 рыбопромышленных предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Они обеспечивают 70% всего вылова водных биоресурсов региона и их переработки на береговых предприятиях.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Boeing приостановит выпуск военных вертолетов и конвертопланов из-за коронавируса
Сотрудники этих объектов переводятся на удаленный режим работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС