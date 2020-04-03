ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /ТАСС/. Ведущая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific продолжит сокращать объемы пассажирских перевозок, которые и так упали уже на рекордные 99,4% из-за отсутствия спроса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на руководство компании.

Из дальнемагистральных рейсов Cathay Pacific в апреле продолжит обслуживать лишь 4 направления: Лондон, Лос-Анджелес, Ванкувер и Сидней дважды в неделю. В то же время будут оставлены региональные полеты в 11 городов Азии, такие как Пекин, Шанхай, Тайбэй, Сингапур частотой три раза в неделю.

Компания сообщила, что на этой неделе ежедневный объем ее перевозок упал всего до 582 пассажиров в то время, как обычно этот показатель составлял 100 тыс. человек в день.

В феврале на фоне резкого ухудшения бизнеса руководство компании попросило всех 27 тыс. сотрудников в течение ближайших месяцев взять трехнедельные неоплачиваемые отпуска. Топ-менеджеры Cathay Pacific согласились с сокращением своего базового оклада на 25-30% до конца года.

Между тем гонконгская бюджетная авиакомпания HK Express (Эйч-кей-экспресс), которая принадлежит Cathay Pacific, полностью приостановила все полеты до мая.