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Валютные резервы Южной Кореи сократились в марте на $8,96 млрд

По данным Банка Кореи, это максимальное сокращение с ноября 2008 года

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Валютные резервы Республики Корея сократились в марте по сравнению с февралем на $8,96 млрд, составив на конец месяца $400,21 млрд. Как сообщил в четверг в пресс-релизе Банк Кореи (центробанк), это максимальное сокращение с ноября 2008 года.

Оно произошло в основном за счет укрепления доллара по отношению к воне и использования части валютных резервов для стабилизации национального финансового рынка.

Валютные резервы состоят из иностранных ценных бумаг, специальных прав заимствования, золотых слитков и резервной позиции Международного валютного фонда. В конце февраля Южная Корея занимала девятое место в мире по объему валютных резервов.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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