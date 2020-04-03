Ростех разработал маски, защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ростех разработал инновационные противомикробные маски-респираторы, защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов, сообщили ТАСС в госкорпорации.

Опытную партию масок с технологией очистки воздуха TIOKRAFT выпустил "Раменский приборостроительный завод", входящий в "КРЭТ" Ростеха. Как пояснил представитель госкорпорации, сейчас приоритетом для завода является выпуск систем для обеззараживания воздуха. "После того, как первичный спрос будет удовлетворен, мы намерены переключить часть мощностей на производство индивидуальных средств защиты", - сказал он.

Как уточнили в Ростехе, защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, а также спор плесени и грибов, бактерий, любых летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы. "Респиратор позволяет защитить человека и от опасных вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем", - добавили в госкорпорации.

В маске используется фильтр, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT). Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.