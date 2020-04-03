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Пандемия коронавируса нового типа

Росспиртпром готов дать регионам до 30 млн литров спирта для антисептиков

По мнению сенатора Сергея Рябухина, количества спирта хватит на весь период борьбы с пандемией коронавируса

ТАСС, 3 апреля. Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров подтвердили готовность предоставить субъектам РФ до 30 млн литров находящегося на складах спирта для производства антисептиков в условиях коронавируса. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Я переговорил с Гаскаровым, Алешиным, все подтвердили готовность, что данная продукция будет предоставлена в любом количестве и объеме. Гаскаров сказал, что у них сейчас на складах находится 900 тыс. декалитров [9 млн литров] спирта, который они могут предложить регионам, желающим у себя оперативно развернуть производство антисептиков и дезинфицирующих средств. Кроме того, они имеют сейчас в распоряжении 21 млн литров конфискованного спирта, он тоже может быть востребован, потому что он по качеству очень хороший, но произведен вне закона, без лицензии, регионы имеют возможность организовать у себя такое производство", - сказал Рябухин.

По мнению сенатора, данного количества спирта хватит на весь период борьбы с пандемией коронавируса. Как объяснил Рябухин, исходя из того, что раствор-антисептик будет денатурирован и разбавлен до 35-40%, одного литра спирта может хватить примерно на два литра антисептика.

На пленарном заседании Совфеда в четверг Рябухин рассказал, что Министерство финансов РФ готовит законопроект о временной приостановке действия акцизов на денатурированный спирт, который не предназначен для употребления внутрь. Проект в том числе позволит использовать конфискованный спирт для медицинских целей в период распространения коронавируса. По его словам, акциз на спирт повысился в пять раз с января текущего года. Если на медицинские нужды направлять денатурированный спирт и не отменить акциз, то медицинский препарат будет стоить в пять раз дороже, уточнил сенатор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно разрешить производить медицинские маски и антисептики без лицензии на период распространения коронавируса. Она привела пример с парфюмерными предприятиями, которые могли бы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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