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Гендиректором "Вымпелкома" стал Александр Торбахов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Гендиректором "Вымпелкома" назначен Александр Торбахов.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Вымпелкома" (бренд "Билайн") рассмотрит в пятницу, 3 апреля, вопрос о возможном назначении нового генерального директора.

В сообщении компании говорилось, что в повестке заседания совета директоров значится лишь один вопрос: "О генеральном директоре ПАО "Вымпелком".

В компании ТАСС не стали комментировать эту информацию.

В феврале материнский холдинг Veon объявил о том, что гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне. На эту должность он был назначен в начале 2018 года. На время, пока Veon ищет замену Лацаничу, исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен Виктор Бирюков, который также занимает должность исполнительного вице-президента по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу.

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