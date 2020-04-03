Цена нефти Brent ускорила снижение до $28,4

ТАСС, 3 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение после взлета накануне и достигла уровня $28,4 за баррель, что на 5,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 08:42 мск.

По данным на 09:00 мск, Brent дешевеет на 4,98%, до $28,45 за баррель. Цена сорта WTI снижается на 4,9% - до $24,08 за баррель.

Накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике выросла на 46,7% и достигла $36,29 за баррель. Резкий рост цены произошел после заявления президента США Дональда Трампа, по словам которого, он надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать суточную добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.