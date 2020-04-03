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Пандемия коронавируса нового типа
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Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

Врачам скорой помощи выплаты будут назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за девять месяцев 2019 года, среднему медперсоналу - 40% от соответствующего дохода, фельдшерам - 20%
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение межбюджетных трансфертов на сумму более 5 млрд рублей регионам на поддержку медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

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В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 млрд рублей "на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией".

В соответствии с новым постановлением кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей. Кроме того, постановлением №415 от 2 апреля утверждаются правила распределения таких трансферов на 2020 год.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о выделении 11,8 млрд рублей из резервного фонда на финансовую поддержку данных медработникам. В частности, Минздраву было решено направить 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 1,6 млрд рублей - Роспотребнадзору на выплаты лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно утвержденным правилам распределения трансфертов, врачам скорой медицинской помощи дополнительные выплаты будут назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за девять месяцев 2019 года по данным Росстата, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, - 40% от соответствующего дохода, фельдшерам - 20%. Выплаты остальному персоналу, содействовавшему в оказании скорой медпомощи, в том числе водителям и санитарам, также установлены в размере 20%.

Врачам первичного звена, в частности врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам, будут дополнительно установлены выплаты в 80% от среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу - 40% и 20%, соответственно. В то же время врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года, средний медперсонал - в размере 50%, младший медперсонал - 30%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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