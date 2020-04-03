Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время приостановки работы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Компании, арендующие землю и недвижимость Москвы, не будут получать штрафы и пени по просрочке платы за аренду на время приостановки работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

"Нами были введены меры имущественной поддержки, включая отмену платежей по аренде на период приостановки работы организаций. Ими можно будет воспользоваться до конца этого года. И хочу успокоить арендаторов: после подачи обращений об отмене платежей и их положительного рассмотрения все пени и штрафы по просрочке аренды за период карантина будут обнулены", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмену платежей по аренде городских помещений и земельных участков проведут с первого числа остановки работы, мера будет действовать минимум до 1 июля 2020 года.

Пакет мер

В марте власти Москвы предусмотрели первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за коронавируса. Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Также предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности

1 апреля власти Москвы объявили о принятом втором пакете мер поддержки бизнеса из-за коронавируса. Владельцев коммерческой недвижимости освободят от части налогов. Для этого им необходимо не менее чем вдвое снизить плату для своих арендаторов на время приостановки их деятельности. За этот период владельцы недвижимости получат поддержку в размере: налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю. Кроме того, вторым пакетом предусмотрены отсрочки по налогам за I квартал, которые получат предприятия в сфере торговли и бытовых услуг.