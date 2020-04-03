ЦБ продолжит до конца апреля операции с ликвидностью и сделки на внутреннем валютном рынке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России с 6 по 30 апреля продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России в период с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля (календарные выходные дни)", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, операции репо по фиксированной ставке будут проводиться ежедневно с исполнением второй части на следующий день, если он не является календарным выходным днем. Обеспеченные кредиты ЦБ РФ по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться ежедневно.

Кроме того, досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться в период с 6 по 30 апреля, за исключением календарных выходных дней. Депозитные операции овернайт будут проводиться ежедневно с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита на следующий день, если он не является календарным выходным днем.

Аукционные операции "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, а операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке - ежедневно на стандартных условиях.

Также ЦБ отмечает, что операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи будут проводиться ежедневно с датой расчетов на следующий торговый день.