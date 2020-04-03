{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ продолжит до конца апреля операции с ликвидностью и сделки на внутреннем валютном рынке

Операции по покупке и продаже иностранной валюты будут проводиться ежедневно с датой расчетов на следующий торговый день

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России с 6 по 30 апреля продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России в период с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля (календарные выходные дни)", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, операции репо по фиксированной ставке будут проводиться ежедневно с исполнением второй части на следующий день, если он не является календарным выходным днем. Обеспеченные кредиты ЦБ РФ по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться ежедневно.

Кроме того, досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться в период с 6 по 30 апреля, за исключением календарных выходных дней. Депозитные операции овернайт будут проводиться ежедневно с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита на следующий день, если он не является календарным выходным днем.

Аукционные операции "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, а операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке - ежедневно на стандартных условиях.

Также ЦБ отмечает, что операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи будут проводиться ежедневно с датой расчетов на следующий торговый день.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля
Курс евро вырос до 84,09 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС