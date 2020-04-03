AБИИ планирует запустить программу для преодоления вызванного пандемией кризиса на $5 млрд

ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) планирует запустить программу преодоления кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, с первоначальным объемом финансирования в размере $5 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка.

В пресс-службе АБИИ отметили, что программа помощи предназначена для поддержки как государственных, так и частных структур, столкнувшихся с финансовыми проблемами в условиях пандемии. Объектами финансирования в течение ближайших 18 месяцев станут отобранные проекты в странах - членах банка.

Председатель правления АБИИ Цзинь Лицюнь, слова которого приводятся в сообщении, указал на необходимость согласованных усилий международного сообщества в преодолении вызванных пандемией экономических потрясений. "Полагаю, что этот новый механизм поможет нашим клиентам преодолеть нынешнее финансовое давление и сохранить критически важные долгосрочные инвестиции, что в противном случае может оказаться невозможным", - сказал он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций со штаб-квартирой в Пекине начал свою операционную деятельность в 2016 году. Задача этой многосторонней финансовой структуры, число членов которой по всему миру возросло до 102, заключается в поддержке устойчивых инфраструктурных проектов как в Азии, так и за ее пределами.