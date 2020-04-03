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"Аэрофлот" отменил два рейса из Хабаровска до Москвы

Причиной этому послужило падение спроса

ХАБАРОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила два рейса из Хабаровска до Москвы в связи с падением спроса, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"В правительство края пришло письмо от "Аэрофлота". В связи с резким падением спроса на внутренних авиалиниях "Аэрофлот" отменяет два рейса Хабаровск - Москва - Хабаровск, которые выполняет дочерняя авиакомпания "Россия". Рейсы отменяются с 3 по 30 апреля. Рейс Хабаровск - Москва и обратно, который выполняет непосредственно сам "Аэрофлот", сохраняется и будет выполняться по расписанию", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что о графике рейсов после 30 апреля авиакомпания сообщит позже.

Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Хабаровского края, коронавирус в регионе подтвержден у девяти человек, количество заболевших за сутки не увеличилось. Тяжелобольных среди них нет, все идут на поправку. Заболевание подозревают еще у восьми человек. В Хабаровском крае действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияХабаровский край
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