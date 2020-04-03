Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 77,73 рубля, курс евро вырос на 0,3%, до 84,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке в 77,43 рубля (+0,2%), а курс евро перешел в "красную" зону и торговался на уровне 84,95 рубля (-0,3%).

Российские биржевые индексы открыли торги слабым ростом, однако сразу перешли к снижению. Так, по данным на 10:03 мск, индекс Мосбиржи снижается по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,46%, до 2534,3 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,33%, до отметки в 1030,64 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.