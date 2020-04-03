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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

​​​​​​​Также президент будет лично контролировать, как увеличивается производство медицинских масок в стране
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 марта.

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"Обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в перечне.

Также глава государства указал на необходимость создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Кабмину совместно с главами регионов также будет необходимо обеспечить разработку рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь с детьми дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения коронавируса в стране.

Контроль за производством масок

Путин будет лично контролировать, как увеличивается производство медицинских масок в стране, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства требует еженедельных докладов о том, как идет "наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд".

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Раз в две недели Путин будет получать информацию о "проведении федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для ее профилактики".

Президент также поручил правительству обеспечить "выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку: медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска; сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Кроме того, глава государства обязал кабинет министров обеспечить "предоставление гражданам (в том числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет") своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и в Российской Федерации, а также проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики этой инфекции с привлечением добровольческих (волонтерских) и иных общественных организаций".

Отдельно Путин потребовал от правительства обеспечить "при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов". Президент ждет доклад 10 апреля.

Ответственным за выполнение всех этих поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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