Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 марта.

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"Обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в перечне.

Также глава государства указал на необходимость создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Кабмину совместно с главами регионов также будет необходимо обеспечить разработку рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь с детьми дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения коронавируса в стране.

Контроль за производством масок

Путин будет лично контролировать, как увеличивается производство медицинских масок в стране, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства требует еженедельных докладов о том, как идет "наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд".