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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил проработать меры поддержки системообразующих предприятий

Срок предоставления первого доклада по этой теме - 15 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 апреля проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий, а также сбалансированности региональных бюджетов. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами кабинета министров.

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"Правительству и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов РФ, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан", - говорится в перечне поручений.

Срок предоставления первого доклада по этой теме - 15 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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