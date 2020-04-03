Авиакомпания "Аврора" приостановила полеты в несколько регионов ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" приостанавливает выполнение рейсов в несколько регионов Дальневосточного федерального округа до 7 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пятницу ТАСС в контакт-центре перевозчика.

Рейсы временно прекращены на Камчатку, Сахалин, в Приморский и Хабаровский края. "Перелеты приостановлены в связи с ограничениями, вводимыми для предотвращения распространения коронавируса. Будут отменены 19 рейсов, с их номерами можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании. Жители регионов, которые уже купили билеты, могут обращаться по телефону горячей линии для оформления возврата средств или обмена авиабилетов. Пока выполнение некоторых рейсов приостановлено до 7 апреля, информации о дальнейших планах руководства авиакомпании в этом вопросе у нас нет", - рассказали ТАСС в контакт-центре авиакомпании.

"Аврора" - российская региональная авиакомпания, базирующаяся в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Образована 6 ноября 2013 года на базе двух авиакомпаний: "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа". Одна из дочерних компаний группы "Аэрофлот". Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Корею и Японию.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.