"Яндекс.Такси" начнет доставлять посылки по тарифу "Курьер"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" запустило новый тариф "Курьер", с помощью которого пользователи смогут отправлять посылки до 10 кг. Об этом говорится в сообщении компании.

"У пользователей "Яндекс.Такси" в приложении появился новый тариф - "Курьер". Это доставка небольших посылок весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях. Тариф подойдет пользователям и компаниям, которым не нужны срочность или перевозка тяжелых посылок с помощью исключительно автомобильного тарифа "Доставка", - сообщили в компании.

Отмечается, что процедура отправки посылки аналогична заказу такси - нужно выбрать адрес и номер отправителя - домашний, магазина, ресторана или офиса, а затем адрес получателя и добавить комментарии.

Стоимость доставки будет рассчитываться исходя из расстояния и зависит от города.

При этом оплату доставки посылки можно будет произвести только по безналичному расчету. Курьеры будут оставлять посылки бесконтактным способом.

"Мы не останавливаемся на доставке продуктов, еды и лекарств, ведь люди продолжают жить активной жизнью и работать, даже находясь дома. Этот тариф особенно актуален сейчас для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на удалённый формат работы: им нужно доставлять заказы или документы. Тариф "Курьер" поможет поддержать и водителей такси: помимо поездок с клиентами, они смогут выполнять новые заказы по доставке небольших посылок" - прокомментировал нововведение генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

Ранее новый тариф "Доставка" ввел "Ситимобил". С его помощью клиенты смогут заказать перевозку посылок весом не более 20 кг.