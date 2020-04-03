{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля

Переговоры пройдут в режиме телеконференции

ТАСС, 3 апреля. ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия во встрече ОПЕК+, которая состоится 6 апреля в режиме телеконференции, сообщил ТАСС источник, участвующий в организации встречи.

"Пригласим (США - прим. ТАСС), как основного производителя нефти в мире", - сказал он.

Ранее комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон провел переговоры с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и министром энергетики РФ Александром Новаком по рынку нефти.

Источник ТАСС в ОПЕК ранее сообщал, что запланировано проведение встречи ОПЕК+ после соответствующего запроса Саудовской Аравии. Позднее Минэнерго Азербайджана подтвердило эту информацию, назвав датой онлайн встречи 6 апреля.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Минэнерго не ждет падения цен на бензин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС