Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля

ТАСС, 3 апреля. ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия во встрече ОПЕК+, которая состоится 6 апреля в режиме телеконференции, сообщил ТАСС источник, участвующий в организации встречи.

"Пригласим (США - прим. ТАСС), как основного производителя нефти в мире", - сказал он.

Ранее комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон провел переговоры с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и министром энергетики РФ Александром Новаком по рынку нефти.

Источник ТАСС в ОПЕК ранее сообщал, что запланировано проведение встречи ОПЕК+ после соответствующего запроса Саудовской Аравии. Позднее Минэнерго Азербайджана подтвердило эту информацию, назвав датой онлайн встречи 6 апреля.