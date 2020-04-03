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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 1,2% после открытия торгов

Падение происходит на фоне нового снижения цен на нефть

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи падает после открытия торгов в пятницу на фоне нового снижения цен на нефть. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08:25 по местному времени (10:25 мск) индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 1,2% (65 пунктов), до 5 415 пунктов.

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Индекс FTSE 250 падает на 0,8%, до 14 319 пунктов.

Накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике выросла на 46,7% и достигла $36,29 за баррель. Резкий рост цены произошел после заявления президента США Дональда Трампа, выразившего надежду, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать суточную добычу нефти на 10 млн баррелей или больше. Однако в пятницу утром стоимость фьючерсов начала вновь падать, достигнув $28,4 за баррель.

Тревогу у инвесторов вызывает также продолжающийся рост инфицирования коронавирусом нового вида. По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения новым коронавирусом в мире к пятнице превысило 1 млн, жертвами заболевания стали не менее 50 тыс. человек.

Теги
ВеликобританияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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