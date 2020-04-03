Последние на этой неделе торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов

ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Основные индексы на биржах материкового Китая оказались в негативной зоне по итогам последних торгов этой недели на фоне колебаний цены на нефть и продолжающегося роста числа инфицированных новым коронавирусом по всему миру. Соответствующая динамика зафиксирована в пятницу на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к концу торгов опустился на 0,60%, до 2 763,99 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), снизился на 0,41%. Сильнее всего подешевели активы по сводным индексам информационных (1,87%) и телекоммуникационных (1,92%) технологий. В то же время на 1,3% вырос сводный индекс фармацевтических компаний.

Вслед за отмеченным в утренние часы на лондонской бирже ICE падением мировых цен на нефть, на 1,98% (до 4,46 юаня за бумагу) снизились на бирже в Шанхае акции китайской компании Sinopec. 1,7% потеряли акции PetroChina, цена за каждую бумагу к концу торгов снизилась до 4,63 юаня.

В минусе закрылись торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 0,68%, до 10110,11 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 опустился 0,57%.

Обзор рынка

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на рынок, остается вспышка нового коронавируса, которая была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано порядка 50 тыс. смертельных исходов. В самом Китае, как утверждают власти, пик эпидемии уже пройден. Основные усилия в настоящее время направлены на то, чтобы не допустить проникновения в страну инфицированных.

Китайские эксперты указывают на то, что колебания на рынках будут продолжаться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль в США и странах Европы, где продолжается стремительный рост числа инфицированных. По словам главы финансовой компании "Юньи цзычань" Чжан Цзыхуа, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь", из-за распространения коронавируса в США и Европе в будущем можно ожидать негативных последствий для макроэкономики и продолжения снижения индексов на рынке. В апреле, полагает эксперт, инвесторам следует внимательно отслеживать ситуацию вокруг пандемии в мире и процесс восстановления производства в Китае.

Негативная динамика на биржах Шанхая и Шэньчжэня отмечена также на фоне заявления Азиатского банка развития (АБР), который пересмотрел в сторону значительного понижения прогноз темпов экономического роста развивающихся стран Азии в текущем году с 5,5% до 2,2% из-за пандемии коронавируса. Темпы роста экономик развивающихся стран региона могут в этом году оказаться самыми низкими за последние 22 года, указали в банке. В финансовом учреждении ожидают, что рост экономики сможет восстановиться в 2021 году до уровня 6,2% при условии прекращения пандемии коронавируса и нормализации экономической активности.