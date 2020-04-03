ФТС в марте увеличила перечисления в бюджет России на 3,8%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за март 2020 года перечислила в бюджет РФ 465,55 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 3,8% больше, чем в марте 2019 года, когда объем перечислений составил 448,38 млрд рублей.

За I квартал 2020 года сумма перечислений в федеральный бюджет составила 1 трлн 187,88 млрд рублей, что на 9,25% меньше, чем было собрано за аналогичный период 2019 года.

Ранее сообщалось, что ФТС России по итогам 2019 года перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей.