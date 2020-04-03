Нефтегазовая и рыбная отрасли на Сахалине продолжают работу во время пандемии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Экономика Сахалинской области не пострадала в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, так как нефтегазовая и рыбная отрасли в регионе функционируют в прежнем режиме. Они составляют основу островной экономики, заявил в пятницу телеканалу " Россия-24 " губернатор области Валерий Лимаренко.

В настоящее время на территории Сахалинской области официально зарегистрировано пять человек, зараженных коронавирусной инфекцией. С 1 и по 30 апреля в островном регионе по указу Лимаренко действует режим самоизоляции. Исключения делаются для выгула домашних животных, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости.

"Экономическая ситуация у нас нормальная, так как базовые предприятия, которые добывают газ и нефть, находятся в нормальном рабочем режиме. Некоторые даже перевыполняют план. Работают предприятия и по добыче рыбы. Это две трети нашего бюджета, основные деньги, которые уходят в федеральный бюджет. У нас действительно "ушел" весь клиентский бизнес - парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, магазине непродовольственных товаров и так далее. Понятно, что это, может быть, 10-20 тыс. рабочих мест. Но основной бизнес, который обеспечивает экономику и бюджет, работает нормально", - сообщил Лимаренко.

Он добавил, что не менее значимые строительное и угольное направления на островах также функционируют в штатном режиме. Исключение составляют только ремонтные работы в помещениях - они запрещены.

По словам главы региона, областные власти уделяют большое внимание крупным предприятиям. Следят, чтобы не было никаких проблем со здоровьем сотрудников, обеспечивают карантинный режим прибывающим специалистам, проводят тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Что касается малого бизнеса, власти региона планируют в ближайшее время собрать необходимую информацию от работодателей разных форм собственности. Это позволит сахалинскому правительству оперативно сформировать меры поддержки конкретных предприятий и отраслей экономики.