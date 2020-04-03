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Новак заявил, что у России нет проблем с транспортировкой нефти

Министр энергетики подчеркнул, что РФ в полном объеме реализует свою продукцию на внутреннем рынке и продолжает экспорт

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия не имеет проблем с транспортировкой нефти, в отличие от многих других стран-производителей нефти. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас нет таких проблем, так как мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, которая позволяет нам реализовывать продукцию как на европейских рынках, и в портах Черноморско-Азовского бассейна, а также Балтийский бассейн, и, конечно, на восток, учитывая, что в полную мощность введена инфраструктура ВСТО. Поэтому мы в полном объеме реализуем свою продукцию на внутреннем рынке и продолжаем экспорт", - сказал министр, комментируя сложившуюся ситуацию в других странах, в частности США, где у нефтедобытчиков есть проблемы с реализацией и транспортировкой своего сырья.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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