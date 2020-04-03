Минэнерго не ждет падения цен на бензин

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы. Тем не менее, цена топлива на АЗС будет расти незначительными темпами - ниже уровня инфляции, сказал в интервью "России-24" министр энергетики Александр Новак.

"Что касается цен на бензин, то вы знаете, что система ценообразования сформирована таким образом, чтобы нивелировать периоды резкого роста и падения цены, настроена таким образом за счет системы налогообложения. Основная задача - сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Я хотел бы отметить, что сегодня цены на заправках растут не выше инфляции. Если брать год к году, то на автобензины цена выше, чем в прошлом году всего на 2%, а на дизельное топливо - на 1,4%, что также ниже инфляции", - отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать падения цены на топливо из-за низкой стоимости нефти.

Новак добавил, что Минэнерго строго следит за тем, чтобы автозаправочные станции были обеспечены необходимым объемом нефтепродуктов, а также за внедрением методов удаленных расчетов.