ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 15,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России 2 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту на сумму 15,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

1 апреля ЦБ также продал валюту на 15,8 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил около 174,6 млрд рублей.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.