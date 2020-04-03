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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: около 18% ресторанов в России в марте подключились к сервисам доставки

Еще 9% готовы сделать это в ближайшее время

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. 18% ресторанов в России в марте подключились к сервисам доставки из-за мер, введенных для профилактики COVID-19. Еще 9% готовы сделать это в ближайшее время, говорится в совместном исследовании Data Insight и Delivery Club.

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"Как показал опрос ресторанов, уже на неделе 16-22 марта они в среднем столкнулись с 45-процентным снижением оборота. 9% рестораторов прогнозировали закрытие своих заведений в том случае, если ограничения на работу ресторанов не будут сняты в течение двух месяцев. На этом фоне рестораны начали активно заниматься доставкой. Если в феврале такая услуга была у 42% российских ресторанов, то на конец марта доставкой занялись еще 18% ресторанов, а 9% планируют сделать это в ближайшее время", - отмечается в исследовании.

При этом эксперты сообщают, что в Москве ситуация немного отличается от общероссийских данных. Здесь в феврале доставка работала у большего количества ресторанов (51%), чем в среднем по стране, а за март в столице к доставке подключились 15% ресторанов. Еще 4% планируют сделать это в будущем.

Интерес рынка общественного питания к доставке в первую очередь объясняется опытом тех ресторанов, кто уже ей занимается. Если в 2019 году в среднем 10% заказов рестораны получали с доставки, то в 2020 году (до коронавируса, по состоянию на февраль - прим. ТАСС) вклад доставки в бизнес ресторанов увеличился до 15%.

По данным пресс-службы Delivery Club, опыт зарубежных стран показывает, что ресторанам с невысоким чеком, находящимся в районах с высокой плотностью населения и способным адаптировать меню для доставки, такой формат работы может спасти бизнес в условиях пандемии коронавируса. "По итогам понедельника-среды количество заказов готовой еды выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. При этом более чем на треть выросли скачивания мобильного приложения и нетипично увеличилась доля заказов, совершаемых новыми клиентами. Судя по всему, аудитория пользователей сервисов доставки будет активно расширяться в ближайшее время", - отметили в компании.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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