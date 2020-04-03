Российские банки отмечают повышенный интерес заемщиков к кредитным каникулам

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют повышенный интерес российских заемщиков к кредитным каникулам, сообщили ТАСС в опрошенных кредитных организациях.

С 1 апреля российские граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства на фоне распространения коронавируса нового типа получили возможность обратиться за установлением кредитных каникул в случае снижения дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года. Кредитные каникулы предоставляются на период до шести месяцев.

Так, в Сбербанке отметили, что в настоящий момент наблюдается увеличение роста заявлений на реструктуризацию задолженности от заемщиков, при этом подтверждающие документы содержатся не более чем в 15% таких заявлений. В банке "Открытие" сообщили, что программа поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, стартовала 1 апреля, при этом банк зафиксировал значительный рост числа заявок на кредитные каникулы среди граждан. В Райффайзенбанке сказали, что количество заявок на реструктуризацию кредитов выросло в последнее время, однако банк работает в привычном режиме.

В МСП банке, ориентированном на работу с малым и средним предпринимательством (МСП), также заявили, что 1 апреля кредитная организация начала предоставлять беспроцентное финансирование представителям МСП для решения вопросов с занятостью в сфере МСП. "За первый день к нам обратились порядка 85 потенциальных заемщиков. Мы ожидаем, что спрос на подобный продукт будет большим", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, ранее в ВТБ сообщали, что за последнюю неделю в банк поступило свыше 70 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Большая часть обращений (около 48 тыс.) касалась реструктуризации кредитов наличными, 22 тыс. - ипотечных кредитов. В период с 30 по 31 марта банк принял 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул, из них 385 - по ипотеке и 463 - по кредитам наличными.