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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей

Курс доллара установился на уровне 76,56 рубля
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,1% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки 82,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:41 мск.

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К 11:50 мск, курс евро продолжил снижение на находился на отметке 82,68 рубля (-1,4%), а курс доллара - на 76,56 рубля (-0,9%)

В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% - до $31,47 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 1,5% - до $25,7 за баррель.

Нефтяные котировки растут после объявления о том, что 6 апреля министры ОПЕК+ проведут переговоры в формате видеосвязи. Более того, источник ТАСС сообщил, что организация пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах.

2 апреля вечером Саудовская Аравия призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.

Заявление королевства последовало после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Трамп считает, что крупнейшие нефтедержавы должны совместно найти выход из кризиса на рынке нефти. Он предложил сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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