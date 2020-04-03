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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на бирже Гонконга завершились снижением котировок

При этом почти половина "голубых фишек" закрепилась в плюсе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу завершились незначительным снижением основных котировок. Индекс Hang Seng к закрытию операций сократился на 43,95 пункта (0,19%) и остановился на значении 23 236, свидетельствуют данные этой площадки.

"Рынки стали подвержены меньшей волатильности, чем раньше, поскольку трейдеры сейчас заняли выжидательный подход", - прокомментировал управляющий директор гонконгской компании Adamas Asset Management Брок Сильверс.

В целом на торгах преобладала разнонаправленная динамика: почти половина "голубых фишек" закрепилась в плюсе. Улучшили результаты активы, связанные с финансами, недвижимостью, телекоммуникациями. На 5,7% подорожали акции китайского гиганта China Unicom - до 4,83 гонконгских доллара за бумагу.

В "красной зоне" оказались компании сырьевого сектора, автопроизводители, операторы казино в Макао. Аутсайдером торгов стала китайская нефтегазовая корпорация Petrochina, потерявшая 5,56% стоимости (до 2,89 гонконгских доллара). За последние три месяца капитализация этой компании сократилась уже на 22%, свидетельствуют данные котировок.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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