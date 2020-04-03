Эксперт ООН призвала к отмене санкций в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Односторонние санкции, препятствующие мобилизации сил и ресурсов на борьбу с коронавирусом, должны быть отменены или, по крайней мере, приостановлены. С таким призывом к мировому сообществу выступила в пятницу в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан.

"Я призываю международное сообщество немедленно предпринять шаги для снятия или, по крайней мере, приостановки всех санкций до тех пор, пока не будет устранена общая угроза", - отметила она.

Победить пандемию, напомнила Духан, можно только "совместными усилиями всех государств и международных организаций в духе многосторонности, сотрудничества и солидарности". "Перед лицом глобальной проблемы никому не должно быть отказано в жизненно необходимой медицинской помощи", - подчеркнула эксперт.

Духан призвала страны, "использующие санкции в качестве инструмента международных отношений", немедленно отменить меры, направленные на создание барьеров в торговле, включая те, что "препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и других основных товаров". Она напомнила, что страны, подвергшиеся санкциям, в частности Иран, Венесуэла, Куба, Сирия и Йемен, "страдают от нехватки лекарств и защитных средств". "Использование политических санкций нарушает права человека и нормы международного поведения", - резюмировала эксперт ООН.

Отказ ряда западных стран принять предложения по ослаблению односторонних санкций осложнит общий отпор пандемии коронавируса. Об этом заявили в четверг в постпредстве России при ООН, комментируя отказ Великобритании, США и ЕС, а также Украины и Грузии поддержать российский проект резолюции по этой теме в Генассамблее ООН. ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к "солидарности стран в борьбе с пандемией", который игнорировал предложения генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша по отмене санкций. Российский вариант резолюции с более конкретными мерами Генассамблеей принят не был.

Ранее Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением нового коронавируса. За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Вспышка коронавирусной инфекции

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зарегистрировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.