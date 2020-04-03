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В Минэнерго сообщили о непрерывной выработке электроэнергии в режиме нерабочих дней

В ведомстве при этом не исключают перенос сроков ремонтных работ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Выработка электроэнергии на российских станциях идет в непрерывном режиме, несмотря на режим нерабочих дней, но не исключается перенос сроков ремонтных работ. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия- 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается производство электроэнергии - это предприятия непрерывного характера, предприятия работают. Может быть, вправо какие-то ремонтные работы сдвинуты, но тем не менее производство электроэнергии носит непрерывный характер", - сказал он.

Министр напомнил, что введение режима нерабочих дней и самоизоляция граждан привели к снижению объема энергопотребления примерно на 5%.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил ТАСС, что в результате выполнения рекомендаций по самоизоляции на 30 марта объем энергопотребления в Единой энергосистеме России был на 8% ниже обычного уровня потребления. Наибольшее снижение зафиксировано в непромышленных районах из-за снижения потребления электроэнергии торговыми центрами, предприятиями общественного питания, санаторно- курортными организациями, а также офисными и гостиничными зданиями, в то время как спрос на электроэнергию в зонах с крупными промышленными предприятиями сохранился.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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