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МФО фиксируют рост числа заявок на кредитные каникулы в связи со снижением доходов

Среди причин россияне, в частности, указывают закрытие предприятий на карантин, а также неплатежи со стороны поставщиков или заказчиков

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) с конца марта фиксируют увеличение спроса на кредитные каникулы от своих заемщиков. Основными причинами клиенты указывают сокращение доходов из-за нерабочих дней, сообщили ТАСС в МФО.

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"Мы зафиксировали несколько обращений от клиентов, которые находятся в обработке. На данный момент основная причина для запроса кредитных каникул - снижение уровня заработной платы", - говорит директор компании IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко.

С 27 марта незначительное увеличение обращений за кредитными каникулами - примерно на 2-3% - отмечают и в микрофинансовой компании (МФК) "Займер". К основным причинам обращений, таким как болезнь заемщика и снижение уровня доходов, добавился режим самоизоляции. "При неизменном уровне обращений ее называют все чаще. Так, если на следующий день после первого выступления президента, подобных обращений по причине карантина и самоизоляции было 4, то второго апреля - уже 20", - комментирует генеральный директор МФК Роман Макаров.

Гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин сообщил, что обращений, подтвержденными документально, пока немного (ежедневно поступает около 100 обращений, из которых одно-два подкреплено документально) и нет ни одной заявки от заболевшего коронавирусом. Он отметил, что рост обращений наблюдается с 20-х чисел марта. "Я думаю, что это связано не только пандемией, но и общей турбулентностью в экономике, связанной с мировыми ценами на нефть", - отмечает глава МФК.

В основном, по его словам, причиной заявки на отсрочку платежей клиенты указывают закрытие предприятий на карантин и снижение в связи с этим уровня дохода, а также неплатежи со стороны поставщиков или заказчиков. "Но есть и прямые указания на коронавирус и самоизоляцию, которые не позволяют выходить из дома", - отмечает Гришин. Пока случаи одобрения заявок единичны.

В компании существует программа поддержки инфицированных коронавирусом заемщиков, в рамках которой МФК готова предоставить кредитные каникулы, если доход клиента снизился более чем на 30%.

Ранее в саморегулируемой организации (СРО) "Микрофинансирование и развитие" отмечали, что в марте количество обращений от граждан и малых и средних предприятий в МФО о реструктуризации займов выросло на треть от их среднемесячного количества на фоне распространения коронавируса.

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