ВТБ выявил мошеннические схемы с кредитными каникулами

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мошенники начали создавать фирмы - однодневки, которые якобы могут решить все вопросы граждан по кредитным каникулам. Такие случаи зафиксировали сотрудники банка ВТБ при работе с обращениями клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.

"В последние дни при обработке обращений на кредитные каникулы наши сотрудники все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан. Мы фиксируем появление фирм - однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании "обязуются" провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств", - отмечается в сообщении.

Также мошенники пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить у своего работодателя для предоставления в банк документы, подтверждающие их финансовые трудности. Поэтому в интернете появились предложения о поддельных справках по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе, рассказали в пресс-службе банка. Таким образом, мошенники пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего использования в своих целях, добавили в ВТБ.

"ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок, услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме - вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, так как информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй", - подчеркнули в ВТБ.

Для защиты интересов своих клиентов банк также готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством РФ, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Крупнейшие российские банки в настоящее время рассматривают варианты помощи клиентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В числе таким мер могут быть отсрочки платежей по кредитам и реструктуризация задолженности.