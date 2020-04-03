Цена на Urals выросла до $14,43 за баррель

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на $3,89 и составила $14,43 за баррель. Об этом говорится в материалах агентства Argus Media.

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"Благодаря удорожанию сорта ценовые формулы, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке нефти, стали положительными", - говорится в отчете.

Накануне стоимость снижалась до уровня $10,54 за баррель, а ценовые формулы на российскую нефть марки Urals 30-31 марта соответствовали отрицательным значениям. По данным Argus, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти Urals в понедельник и вторник. 2 апреля цены на Urals вышли из отрицательной зоны.

Скидка на Urals остается прежней - $4,75 на баррель. Несмотря на некоторое восстановление цены на Urals в Северо-Западной Европе, стоимость сорта остается минимальной с июня 1999 года, отмечает агентство.

3 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение после взлета накануне и достигла уровня $28,4 за баррель, что на 5,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике выросла на 46,7% и достигла $36,29 за баррель. Резкий рост цены произошел после заявления президента США Дональда Трампа, по словам которого, он надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать суточную добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.