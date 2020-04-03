Бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд руб. нефтегазовых доходов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает, что объем недополученных бюджетом нефтегазовых доходов в апреле составит 55,8 млрд рублей из-за низких цен на нефть, следует из данных на сайта министерства.

"Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле 2020 года в размере - 55,8 млрд рублей", - говорится в сообщении Минфина.

По данным министерства, в марте отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 22 млрд рублей.

Исходя из этого, Минфин РФ направит на продажу иностранной валюты с 7 апреля по 12 мая 77,8 млрд рублей. В Минфине уточнили, что ежедневный объем продаж в этот период составит 3,5 млрд рублей.