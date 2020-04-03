На Ставрополье планируют построить еще семь мелиоративных систем

ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в настоящее время реализуют 21 проект по мелиорации земель, решается вопрос о строительстве еще семи подобных систем стоимостью свыше 400 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"На сегодняшний день в стадии фактической реализации находится 21 проект стоимостью 1,8 млрд рублей. Принимаются решения по семи проектам расчетной стоимостью затрат 401 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2020 году на Ставрополье определена инвестиционная активность по вводу в эксплуатацию 15,5 тыс. га нового орошения, из которых 8 тыс. га будут экспортноориентированными. Данная площадь выше планового показателя прошлого года на 14% и в 1,7 раза выше суммарной задачи, поставленной за период 2015-2018 годов.

Отмечается, что при строительстве мелиоративных систем сельскохозяйственными товаропроизводителями закупается и устанавливается современнейшее оборудование, в том числе фронтальные дождевальные машины, круговые, секторные, ипподромные дождевальные машины, оросительные установки барабанного типа, а также системы капельного полива.

"Содействовать в достижении индикаторов ставропольским сельхозтоваропроизводителям будет финансовое обеспечение 2020 года, которое уже на сегодняшний день составляет 1 млрд 39 млн рублей, что на 30% выше итогового обеспечения прошлого года. При этом, учитывая рост курса иностранной валюты, который повлечет за собой увеличение стоимости мелиоративного оборудования, по поручению губернатора, руководителем аграрного ведомства прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования в 318 млн рублей, из которых 18 млн - средства бюджета Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставрополья Вячеслава Дридигера.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.