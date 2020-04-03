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В ЦРПТ назвали успешными промежуточные итоги пилота по маркировке альтернативного табака

Тестовая партия маркированных сигар поступила из Швейцарии, партия сигарилл с маркировкой - из США

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Основные процессы маркировки, импорта и продажи альтернативной табачной продукции отработаны ведущими импортерами и дистрибьюторами, а также протестированы в рознице. Об этом сообщает в пятницу оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"ЦРПТ сообщает об успешно проведенных тестах по выбытию маркированных сигар и сигарилл в розничной сети и отработке основных процессы маркировки, импорта и выбытия продукции ведущими импортерами и дистрибьюторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестовая партия маркированных сигар поступила из Швейцарии, партия сигарилл с маркировкой - из США.

Эксперимент по маркировке альтернативной табачной продукции начался 1 октября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года запрещается производство и импорт немаркированной альтернативной табачной продукции и вводится обязательная передача данных об оптовых и розничных продажах сигарет и альтернативного табак в систему маркировки. Альтернативная табачная продукция включает в себя: сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный и кальянный табак. 

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