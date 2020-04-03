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Глава ТПП предложил расширить круг банков, выдающих срочные кредиты на выплату зарплат

Первыми к программе подключились Сбербанк и ВТБ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Круг банков, выдающих неотложные кредиты малому и среднему бизнесу на выплату заработных плат сотрудникам, должен быть расширен, так как данная программа востребована среди предпринимателей в период нестабильности в экономике, вызванной коронавирусом. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

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Ранее на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату заработных плат. Первыми к программе подключились Сбербанк и ВТБ. Белоусов пояснял, что это "неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае - до нуля, и с высоким гарантийным покрытием".

"Я хочу сказать, что это очень востребованный на сегодняшний день инструмент среди предприятий малого бизнеса, которые оказались в сложной ситуации. Всем хочется сохранить кадры даже в самой непростой ситуации. Выплаты зарплат на этот период - сейчас самая востребованная мера и, полагаю, что хороший инструмент, очень нужный и очень востребованный, но его нужно быстро распространять по стране", - сказал Катырин.

Он считает, что Банк России должен определить "более широкий круг банков, которым разрешается и доверяется такая работа". При этом отметил, что по данной программе должен быть установлен контроль за банками в части того, как они распоряжаются средствами.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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