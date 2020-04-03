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"КамАЗ" с 6 апреля возобновит производство грузовиков

В компании пояснили, что в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции техника "КамАЗа" необходима для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости

МОСКВА, 3 апреля./ТАСС/. "КамАЗ" с 6 апреля возобновит производство грузовиков, несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля. Такое решение было принято после консультаций с руководством Республики Татарстан и федеральными органами, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Функционирование "КамАЗа" позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное - обеспечит транспортную безопасность страны", - заявил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В компании пояснили, что в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции техника "КамАЗа" необходима для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

"КамАЗ" по-прежнему является градообразующим предприятием полумиллионного города Набережные Челны, его остановка негативно сказывается на социально-экономической обстановке в городе и пополнении городского и регионального бюджетов. Все это требует возобновления работы "КамАЗа", - отметили в компании.

Помимо прочего, автопроизводитель заявил об усилении профилактики эпидемии коронавируса. К ранее принятым мерам - ежедневным осмотрам работников, проведении дезинфекции мест общего пользования и транспорта, используемого для доставки работников - будет организована дистанционная работа персонала в тех случаях, когда это допустимо. Также будет введен гибкий график начала работы производств.

Как сообщалось ранее, для борьбы с коронавирусом на автозаводе наладили производство противоэпидемических костюмов и масок, предназначенных для врачей камазовских подразделений.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

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