ТПП выдала заключения о форс-мажоре некоторым системообразующим компаниям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России, единственная в стране, кто занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам, выдала соответствующие документы ряду системообразующих компаний РФ, в числе которых авиакомпания "Аэрофлот", сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Что касается внешнеторговых сделок, мы занимались в первую очередь системообразующими компаниями. У нас уже выданы сертификаты "Аэрофлоту". Это была непростая работа, потому что у "Аэрофлота" 280 лизинговых договоров", - сказал он.

Катырин также сообщил, что ТПП России выдала заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам "Росатому" и Рособоронэкспорту.

"Заключения выданы Рособоронэкспорту, "Росатому" и ряду других компаний, в основном масштабного характера, которые имеют десятки, а иногда сотни различных договоров", - сказал он.