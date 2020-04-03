РЖД не будут по 30 апреля начислять ряд сборов и штрафов, связанных с перевозкой грузов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. РЖД освободят клиентов от ряда плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, на весь период нерабочих дней - по 30 апреля, говорится в сообщении холдинга.

Клиентам, чья деятельность в соответствии с указами на это время приостанавливается, РЖД не будут начислять плату за пользование вагонами, принадлежащими холдингу, предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава.

Также не будут начисляться: сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию назначения, штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.