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РЖД не будут по 30 апреля начислять ряд сборов и штрафов, связанных с перевозкой грузов

В частности, не будет начисляться плата за пользование вагонами, принадлежащими холдингу, и предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. РЖД освободят клиентов от ряда плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, на весь период нерабочих дней - по 30 апреля, говорится в сообщении холдинга.

Клиентам, чья деятельность в соответствии с указами на это время приостанавливается, РЖД не будут начислять плату за пользование вагонами, принадлежащими холдингу, предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава.

Также не будут начисляться: сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию назначения, штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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