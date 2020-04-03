Путин обсудит с крупнейшими российскими нефтяниками ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 апреля в формате видеоконференции проведет совещание с крупнейшими российскими нефтяниками и обсудит ситуацию на рынке нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня у него запланировано еще одно важное мероприятие. Это совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках, - сказал Песков. - <…> Там будут руководители правительства, администрации президента, профильные руководители, а также наши основные нефтяники - руководители крупнейших нефтяных компаний".

Совещание Путина с нефтяниками пройдет в связи с неблагоприятной атмосферой на энергорынках и по итогам консультаций с зарубежными партнерами, отметил Песков.