Песков надеется, что банки в ближайшие дни наладят систему выдачи льготных займов бизнесу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассчитывает, что банки смогут в ближайшие дни отладить систему выдачи льготных кредитов для предпринимателей, чей бизнес не может функционировать в условиях применения мер по нераспространению коронавируса в России.

"Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы [о выдаче льготных кредитов,] были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена. Но вчера были первые сутки. Надеемся, что буквально на днях это все заработает", - сказал Песков.