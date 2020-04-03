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Песков не ответил на вопрос, примет ли РФ участие в совещании министров ОПЕК+ 6 апреля

Песков не ответил на вопрос, примет ли РФ участие в онлайн-совещании министров ОПЕК+ 6 апреля.

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Песков надеется, что банки в ближайшие дни наладят систему выдачи льготных займов бизнесу
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