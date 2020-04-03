МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий с учетом предложений отраслевых министерств, в настоящее время он находится в процессе обсуждения, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Отмечается, что в предыдущем списке было 646 организации.

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"Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, базирующейся на предыдущем списке компаний, состоящем из 646 организаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения, к публикации пока не планируется", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития добавляют, что дополнительно в списке были отражены предложения отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций.

Кроме того, министерство подготовило и направило на согласование в ответственные ФОИВы порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

Реализация поручений

3 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 апреля проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий.

Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4000 организаций. Кроме того, организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки.

При этом ранее правительство РФ не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий.

Ранее список системообразующих российских компаний был расширен в три раза - до 600 предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим.