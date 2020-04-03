{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий

В ведомстве уточнили, что он находится в процессе обсуждения и к публикации пока не планируется

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий с учетом предложений отраслевых министерств, в настоящее время он находится в процессе обсуждения, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Отмечается, что в предыдущем списке было 646 организации.

На эту тему
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

"Минэкономразвития подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, базирующейся на предыдущем списке компаний, состоящем из 646 организаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения, к публикации пока не планируется", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития добавляют, что дополнительно в списке были отражены предложения отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций.

Кроме того, министерство подготовило и направило на согласование в ответственные ФОИВы порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

Реализация поручений

3 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 апреля проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий.

Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4000 организаций. Кроме того, организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки.

При этом ранее правительство РФ не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий.

Ранее список системообразующих российских компаний был расширен в три раза - до 600 предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Песков надеется, что банки в ближайшие дни наладят систему выдачи льготных займов бизнесу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС