Лукашенко поручил сделать запасы нефтепродуктов и заполнить ими хранилища в регионах

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в нынешней ситуации с невысокими ценами на нефть распорядился закупить нефтепродукты и заполнить ими хранилища в регионах страны. Данное поручение он сделал в пятницу, посещая с рабочей поездкой Минскую область.

"Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.