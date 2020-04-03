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Лукашенко поручил сделать запасы нефтепродуктов и заполнить ими хранилища в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Климентьев/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Климентьев/ТАСС

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в нынешней ситуации с невысокими ценами на нефть распорядился закупить нефтепродукты и заполнить ими хранилища в регионах страны. Данное поручение он сделал в пятницу, посещая с рабочей поездкой Минскую область.

"Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

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