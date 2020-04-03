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Додон допустил снижение стоимости российского газа для Молдавии на 40% к концу года

Таким образом, цена на газ может составить $100 за 1 тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии к концу года может снизиться примерно на 40%, до $100 за тысячу куб. м. Такой прогноз озвучил в пятницу президент республики Игорь Додон в ходе передачи "Президент отвечает", опубликованной в соцсетях.

"Если мы будем работать по той же формуле с "Газпромом", то в четвертом квартале стоимость газа может упасть до $100", - сказал президент, отметив, что власти республики регулярно поддерживают контакты с представителями газового холдинга.

По словам Додона, с 1 января Молдавия импортирует газ по цене $176 за тысячу куб. м, а в прошлом году покупала его по $233-240. "С 1 апреля цена стала меньше еще на $10-15, а с 1 июля, в третьем триместре, будет в районе $140-135", - уточнил президент. Он объяснил, что с падением цены на нефть снижается и стоимость природного газа.

Теги
РоссияМолдавия
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