Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение. Об этом говорится в письме министра, направленном 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение", - говорится в письме.

Министерство также призвало региональные власти обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли, в том числе, пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организаций, задействованных в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, и других объектов торговой инфраструктуры.

Ранее власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя. Депутаты Заксобрания Красноярского края также сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе - теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Такая же ограничительная мера с 1 апреля действует и в Башкирии.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай поддержал идею ряда регионов о запрете продажи алкоголя на период самоизоляции из-за распространения коронавируса.