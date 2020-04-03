В правительстве рассматривается поддержка субсидиями мусорных компаний в регионах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Меры финансовой поддержки региональных компаний по обращению с отходами рассматриваются в правительстве РФ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Абрамченко приняла решение о рассмотрении мер поддержки региональных операторов в связи с текущей ситуацией. В условиях самоизоляции и удаленной работы объемы мусора увеличиваются, что накладывает дополнительную нагрузку на региональных операторов", - говорится в сообщении.

По мнению вице-премьера, необходимо не допустить мусорных коллапсов в текущих условиях и поддержать отрасль. При этом нужно системно подойти к мерам поддержки - там, где это реально необходимо, чтобы не вкладывать финансовые ресурсы в неэффективные модели.

"Поэтому первая мера поддержки - субсидия регионам пропорционально объему вывезенного мусора от среднего значения. Сейчас готовится методика расчетов исходя из нагрузки на каждый из регионов. Также сегодня рассматривались механизмы поддержки в виде отсрочки платежей за топливо, а также дешевые кредиты", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил 2 апреля крупнейший в Подмосковье региональный оператор, за первые дни режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса он вывез в среднем на 25% больше бытовых отходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявляла ранее Абрамченко, существуют риски банкротства 11 региональных операторов. Минприроды России называло отстающими в реформировании отрасли по обращению с отходами Алтайский край, Вологодскую область, Кабардино-Балкарию, Красноярский край, Курскую, Магаданскую, Новгородскую, Новосибирскую области, Республику Алтай, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Туву, Томскую и Челябинскую области.